        İzmir haberleri: Tarlada el bombası buldu babasına götürdü | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Tarlada el bombası buldu babasına götürdü!

        İzmir'de, İ.A tarlasını sürerken 10 yaşındaki oğlu bir el bombası buldu. Çocuk bombayı sabah, babasının lastikçi dükkanına götürdü. Cismin el bombası olduğunu anlayan İ.A., durumu polise bildirdi. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:27
        Tarlada el bombası buldu babasına götürdü!
        İzmir'de alınan bilgiye göre, dün Tire ilçesinde İ.A. tarlasını sürdüğü sırada 10 yaşındaki oğlu toprak altında bir el bombası buldu.

        BOMBAYI BABASININ DÜKKANINA GETİRDİ

        AA'daki habere göre çocuk, bombayı sabah babası İ.A'nın Celal Bayar Bulvarı'ndaki lastikçi dükkanına getirdi. Dükkanda bulunan İ.A, cismin el bombası olduğunu anlayınca durumu polise bildirdi.

        İMHA İÇİN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı ekipler, el bombasını inceleme ve imha için alarak emniyete götürdü.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
