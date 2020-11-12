Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Küçük Hayvan Polikliniği'nde tedavi edilen kedilerin yeni yuvalarına kavuşmaya başladığı belirtildi. Rıza Bey Apartmanı enkazından 90 saat sonra kurtarılan bir kedinin, Haluk Levent tarafından sahiplendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Levent, kedinin adını "Pudra" koyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Daha önce de yaşadığımız depremlerde, doğal afetlerde kurtarılan 88 kedimiz, 7 köpeğimiz, 2 atımız, 2 eşeğimizin hepsine Kemalpaşa'daki çiftlikte bakıyoruz. Bu kediyi ben özel olarak sahiplendim. Yine çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım."

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Merkez Polikliniği ve Acil Müdahale Birimi Sorumlusu Cihan Ziyan da Rıza Bey Apartmanı’ndan çıkarılan 8 kedinin olduğunu aktararak, "Sahipleri, kedilere bakmakta güçlük çekecekleri için sahiplendirilmesini istedi. İkisini sahiplendirdik. Sağ olsun yurttaşlarımız bu konuda büyük duyarlılık gösterdi. Çok sayıda talep var. Hepsini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.