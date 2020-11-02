Haluk Levent'ten depremzedelere bağış

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İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısı 91'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent de İzmir için kolları sıvadı. Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine 1500 adet koli yardımında bulunduğunu açıkladı.

51 yaşındaki Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

STK Afet Koordinasyon Platformu'nun tüm görevlileri ile birlikte ortak hareket ediyoruz. AHBAP Derneği olarak deprem bölgesine 1500 koli yardımında bulunduk. Şu anda yükleme yapılıyor. Depolar gittikçe doluyor. Sizlerden de battaniye ve kuru gıda desteği istiyoruz. Bu konuda çok rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bizler de buradayız. AFET platformunun yetkilileri, AFAD yetkilileri hep birlikte koordineli bir şekilde çalışıyorlar. İzmir; yanındayız, İzmir'i seviyoruz ve İzmir'le birlikteyiz.