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Haluk Levent'ten İzmir'deki depremzedelere bağış

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent, cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'e 1500 adet koli yardımında bulunduğunu ifade etti. Levent, "STK Afet Koordinasyon Platformu ile ortak hareket ediyoruz. AHBAP Derneği olarak deprem bölgesine 1500 koli yardımında bulunduk. Sizlerden de battaniye ve kuru gıda istiyoruz" dedi

02.11.2020 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
Haluk Levent'ten İzmir'deki depremzedelere bağış - Magazin haberleri
Haluk Levent'ten depremzedelere bağış
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HABERTURK.COM

İzmir'de cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısı 91'e yükseldi. AFAD'dan yapılan açıklamada yaralananların sayısının ise 994 olduğu belirtildi.

Şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent de İzmir için kolları sıvadı. Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla deprem bölgesine 1500 adet koli yardımında bulunduğunu açıkladı.

51 yaşındaki Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

STK Afet Koordinasyon Platformu'nun tüm görevlileri ile birlikte ortak hareket ediyoruz. AHBAP Derneği olarak deprem bölgesine 1500 koli yardımında bulunduk. Şu anda yükleme yapılıyor. Depolar gittikçe doluyor. Sizlerden de battaniye ve kuru gıda desteği istiyoruz. Bu konuda çok rahatlıkla gönderebilirsiniz. Bizler de buradayız. AFET platformunun yetkilileri, AFAD yetkilileri hep birlikte koordineli bir şekilde çalışıyorlar. İzmir; yanındayız, İzmir'i seviyoruz ve İzmir'le birlikteyiz.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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