İzmir'de zincirleme kaza: Araçlar küle döndü, 6 kişi yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilde başlayan yangın kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak büyük hasara neden oldu.
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Bornova'da faciadan dönüldü.
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Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden otomobile çarptı.
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Arkadan gelen minibüs de TIR'a çarptı.
Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.
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Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Araçların yoldan kaldırılması ile trafik, bir saat sonra normal seyrine döndü.
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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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