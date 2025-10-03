İzmir'de yangın! Gökyüzünü duman kapladı
İzmir'de inşaat malzemelerinin olduğu bir depoda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatılırken, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.
AA'da yer alan habere göre Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de göründü.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.