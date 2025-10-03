Habertürk
        İzmir'de yangın! Gökyüzünü duman kapladı | Son dakika haberleri

        İzmir'de yangın! Gökyüzünü duman kapladı

        İzmir'de inşaat malzemelerinin olduğu bir depoda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatılırken, yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 09:31 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:19
        İzmir'de yangın! Gökyüzünü duman kapladı
        İzmir'in Bornova ilçesinde plastik malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Refik Tulga Caddesi'ndeki plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Bölgeden yükselen dumanlar kentin farklı yerlerinden de göründü.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

