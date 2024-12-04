İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, hayvan damı olarak kullanılan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda satışa hazır 4 parça sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

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Olayla ilgili Y.A, C.B. ve Ö.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.