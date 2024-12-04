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        Haberler Gündem İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 21:04 Güncelleme: 04.12.2024 - 21:04
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        İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, hayvan damı olarak kullanılan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

        Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda satışa hazır 4 parça sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 3 cep telefonu ele geçirdi.

        Olayla ilgili Y.A, C.B. ve Ö.O. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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