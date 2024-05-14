İzmir'de uyuşturucu nitelikli yaklaşık 75 bin hap ele geçirildi

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İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesindeki bir adreste çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonla adreste 1 kişiyi gözaltına alırken, 74 bin 760 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.