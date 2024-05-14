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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de uyuşturucu nitelikli yaklaşık 75 bin hap ele geçirildi

        İzmir'de uyuşturucu nitelikli yaklaşık 75 bin hap ele geçirildi

        İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında, 74 bin 760 adet sentetik hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 00:16 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:16
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        İzmir'de ele geçirildi! Tam 75 bin adet
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        İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bornova ilçesindeki bir adreste çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap olduğu bilgisini aldı.

        Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyonla adreste 1 kişiyi gözaltına alırken, 74 bin 760 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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