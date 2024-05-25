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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı

        İzmir'de Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16'sı çocuk 40 düzensiz göçmen, İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 01:49 Güncelleme: 25.05.2024 - 01:50
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        Türk kara sularına itilen 40 kaçak göçmen kurtarıldı
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        İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16'sı çocuk 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta, Urla açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere ekip sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 9'u çocuk 22, can salındaki 7'si çocuk 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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