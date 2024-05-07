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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de TIR'ın çarptığı yaşlı kadın öldü: Kaza anı kamerada

        İzmir'de TIR'ın çarptığı yaşlı kadın öldü: Kaza anı kamerada

        İzmir'de yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Feci kaza, anbean güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 03:54 Güncelleme: 07.05.2024 - 03:57
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        TIR'ın çarptığı yaşlı kadın öldü: Kaza anı kamerada
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        İzmir'in Konak ilçesinde, bir TIR'ın altında kalarak yaşamını yitiren Birgül Kodaoğlu'nun (74) son anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Halkapınar Mahallesi Gıda Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Birgül Kodaloğlu ışıkta bekleyen araçların önünden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hareket eden TIR, kör noktada kalan Kodaoğlu'nu fark etmeyerek ilerledi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        TIR'ın altında kalan talihsiz kadını gören vatandaşlar, TIR sürücüsünü durdurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kodaloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Kodaloğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        TALİHSİZ KADININ SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öte yandan, Birgül Kodaloğlu'nun hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #İzmir
        #haberler
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