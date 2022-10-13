Kulübesindeki 'Şila'yı yakarak öldürdüler

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde 'Şila' isimli köpek, kulübesine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Katil ya da katillerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. 'Şila' yandı, bizim de içimiz yandı" dedi.
YANARAK CAN VERDİ
Olay, salı günü saat 17.00 sıralarında, Turabiye Mahallesi 31/1 Sokak'ta meydana geldi. Furkan P.'nin sahibi olduğu, Pitbull cinsi 'Şila' isimli 2,5 yaşındaki dişi köpek, eve 10 metre uzaklıkta yeşil alandaki demir kafes içinde bulunan ahşap kulübesindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yanıcı madde dökülüp, ateşe verilerek yakıldı. Alevleri fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler de oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kafesin kapısının kapalı olması nedeniyle dışarı çıkamayan köpeğin yanarak öldüğü belirlendi. Soruşturma başlatan polis, yangını çıkaran ya da çıkaranların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
"BİZİM DE İÇİMİZ YANDI"
SEHAYDER Başkanı Fevziye Özkan, olayın takipçisi olacaklarını belirtip, "Sözün bittiği yerdeyiz. Katil ya da katillerin yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyoruz. Can dostlarımızın mal değil can olarak görülmesini istiyoruz. Olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. 'Şila' yandı, bizim de içimiz yandı. 'Şila'nın sesini çevredeki insanlar duymuş. 'O sesi ömrümüz boyunca unutmayacağız' dediler" diye konuştu.
TUTUKLANDI
İzmir'de, `Şila' isimli köpeği kulübesine yanıcı madde dökerek yaktığı iddiasıyla Ö.F.B., gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ö.F.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'Şila' isimli köpeğin, kulübesinde Ö.F.B. tarafından yanıcı madde dökülerek yakılması ile ilgili bir kısım yerel ve ulusal basında şüphelinin tespit edilemediği veya serbest bırakıldığı yönündeki çıkan haberler üzerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı basın açıklaması yaptı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "11.10.2022 günü Seferihisar ilçesi Necat Hepkon Caddesi üzerindeki elektrik trafosu arkasında bulunan köpek kulübesi içerisindeki köpeğin yanarak can vermesi üzerine 2022/3462 sayılı dosyası üzerinden soruşturma başlatılmıştır. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen Ö.F.B. isimli şahıs, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca 13.10.2022 tarihinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28. maddesi uyarınca tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğince de aynı gün tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.
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