Solunum cihazına bağlı genç için seferber oldular

DHA

Olay, dün saat 23.00'te İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Beyazevler 544 Sokak'ta meydana geldi.

Kuvvetli rüzgar, inşaat halindeki bir binanın çatısını uçurdu. Uçan çatı bitişikteki apartmanın bahçe duvarına devrilirken, elektrik tellerini de kopardı. Çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevre güvenliğini sağladı.

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İnşaat halindeki binanın bitişiğinde bulunan 3 katlı apartman, kopan telleri nedeniyle elektriksiz kalırken, binanın 1'inci katında oturan ve yaklaşık 2 yıldır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan DMD hastası Okan Şahin için ailesi ve komşuları seferber oldu.

DHA'nın haberine göre; devre dışı kalan elektrik akımı nedeniyle karşı apartmandan uzatma kablo çekilerek, Şahin'in kullanmış olduğu solunum ve diğer cihazlara elektrik verildi.

"ELEKTRİK GİDİNCE PANİĞE KAPILDIK"

Anne Melahat Şahin, "Çatı uçtu elektrik tellerini kopardı, biz o an panik yaptık. Makine çalışmayınca çocuk nefes alamaz, ölümüne bile sebep olabilirdi. Çocuğum üç tane makineye bağlı yaşıyor. Elektrikler kesildiği zaman nefes almakta güçlük çekiyor. Kablolar uzatarak karşı komşudan elektrik çektik. Cihazları da bu sayede elektriğe bağladık. Ardından yetkililer gelerek elektrik arızasını giderdi." dedi.