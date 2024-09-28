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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de sır ölüm: 32 yaşındaki Özge Hançer Girgiç 18 günlük evliydi! | Son dakika haberleri

        İzmir'de sır ölüm: 18 günlük evliydi!

        İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlük evli olduğu öğrenilen 32 yaşındaki Özge Hançer Girgiç, evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:23 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:23
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        İzmir'de sır ölüm: 18 günlük evliydi!
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        İzmir Torbalı'da yaşayan Özge Hançer Girgiç (32), 26 Eylül günü akşam saatlerinde işten eve dönen eşi Hakan Girgiç tarafından yerde hareketsiz şekilde bulundu. Eşini yerde hareketsiz şekilde yatarken gören Hakan Girgiç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        KAYITLARA "ŞÜPHELİ ÖLÜM" DİYE GEÇTİ

        İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay kayıtlara şüpheli ölüm olarak geçti.

        DAHA 18 GÜNLÜK EVLİYDİ

        Öte yandan Özge Hançer Girgiç ile Hakan Girgiç çiftinin 18 günlük evli olduğu öğrenildi. Özge Hançer Girgiç'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, cenaze dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Talihsiz kadının ölüm nedenini belirlemek için başlatılan çalışma sürüyor.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
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