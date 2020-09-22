Dikili ilçesine bağlı Salim Bey Mahallesi Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangının, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine bağlı 17 itfaiye aracı, 3 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. AA'nın haberine göre; yangınla ilgili şüpheli M.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.