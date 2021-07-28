İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

AA

İddiaya göre, Atatürk Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde M.K. yönetimindeki 3-TNS 35 yabancı plakalı otomobile U dönüşü yaptığı sırada, Abdullah A. idaresindeki 35 U 7999 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Abdullah A. ile yolcu konumundaki kardeşi Turgut A. (21) yola savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Turgut A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Abdullah A. ise sağlık ekiplerince Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.