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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        İzmir'de minibüse çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı

        İzmir Karabağlar'da seyir halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 03:08 Güncelleme: 07.06.2024 - 03:14
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        Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, seyir halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Göktaş (25), ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 4232 Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Göktaş yönetimindeki motosiklet, seyir halindeyken H.Ç. idaresindeki minibüse sağ tarafından çarptı.

        Göktaş, çarpışmanın etkisiyle takla atarak yere savruldu. Kazayı gören çevredekiler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göktaş, ambulansla önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Minibüs sürücüsü H.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. H.Ç.’nin serbest bırakıldığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Göktaş, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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