İzmir'de "kimyasal atık" şüphesi! Ekipler inceleme başlattı
İzmir'de organize sanayi bölgesindeki bir alandan çevreye yayılan kötü koku, tedirgin etti. İhbarlar üzerine geçen ekipler, kimyasal madde şüphesiyle bölgede inceleme yaptı
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İzmir'in Menderes ilçesinde organize sanayi bölgesindeki bir alandan çevreye yayılan kötü koku ihbarının ardından "kimyasal atık" incelemesi başlatıldı.
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İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir noktadan çevreye yayılan kötü koku, vatandaşları tedirgin etti.
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Çevredekiler, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne bildirdi.
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İhbar üzerine sabah saatlerinde bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, kötü kokunun toprağın altından geldiği tahmin edilen bölgede iş makinesi ile çalışma başlattı.
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Toprak altındaki atığa ulaşan ekipler, kötü kokuya neden olan maddeyi tespit edebilmek için numune aldı.
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