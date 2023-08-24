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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü

        İzmir'de kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü

        İzmir Buca'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında evinin balkonunda otururken göğsüne kurşun isabet eden 71 yaşındaki Hüseyin Çiçek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Çiçek'in bir süre önce kanser hastalığını yendiği öğrenildi. Diğer yandan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 03:24 Güncelleme: 24.08.2023 - 03:24
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        Kanseri yenmişti, balkonda isabet eden kurşunla öldü
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        İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle göğsüne kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

        AA'nın haberine göre, Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

        KANSERİ YENMİŞTİ

        Hüseyin Çiçek (71)
        Hüseyin Çiçek (71)

        Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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