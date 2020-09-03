Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri ve botu, İzmir Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu seyir halinde sac bir tekne tespit etti.

Tekneyi durduran ekipler, 77 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.