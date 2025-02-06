İzmir'de kaç 'İzmirli' yaşıyor?
TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2024'te İzmir'in nüfusu, bir önceki yıla göre 11 bin 942 kişi artarak 4 milyon 453 bin 691 kişiye yükseldi. Peki İzmir'de yaşayanların ne kadarının kütük kaydı İzmir'de?
Giriş: 06.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:41
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2024 sonu itibarıyla İzmir'de yaşayanların 1 milyon 664 bin 288'inin kütüğü de İzmir. İşte kütüğüne göre İzmir'de en fazla bulunan 10 'memleket'
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