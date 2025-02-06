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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İzmir'de kaç 'İzmirli' yaşıyor? - İş-Yaşam Haberleri

        İzmir'de kaç 'İzmirli' yaşıyor?

        TÜİK'in açıkladığı son verilere göre 2024'te İzmir'in nüfusu, bir önceki yıla göre 11 bin 942 kişi artarak 4 milyon 453 bin 691 kişiye yükseldi. Peki İzmir'de yaşayanların ne kadarının kütük kaydı İzmir'de?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 14:41 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:41
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          2024 sonu itibarıyla İzmir'de yaşayanların 1 milyon 664 bin 288'inin kütüğü de İzmir. İşte kütüğüne göre İzmir'de en fazla bulunan 10 'memleket'

        • 2
          Manisa 208.037
        • 3
          Mardin 179.745
        • 4
          Erzurum 155 564
        • 5
          Konya 130.234
        • 6
          Ağrı 98.227
        • 7
          Aydın 94.030
        • 8
          Afyonkarahisar 93.321
        • 9
          Diyarbakır 91.624
        • 10
          Kars 87.187
        • 11
          Balıkesir 79.690
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