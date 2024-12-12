İzmir'de hafif ticari araç içerisinde bıçaklanan genç öldü
İzmir'in Konak ilçesinde hafif ticari araç içerisinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de A.Ö. (24), arkadaşı Fehim Can Erdoğan (23) ile hafif ticari araçla Şehitler Korusu'na geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada, A.Ö. Erdoğan'ı bıçakladı.
AA'nın haberine göre; çevredekilerin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli A.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Erdoğan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.