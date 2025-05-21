İzmir'de dehşet! Komşuların bahçe kavgası: 2 ölü!
İzmir'de, 75 yaşındaki Nihat Ali Fırat ile komşusu 63 yaşındaki Adnan Güngör arasında, bahçe sınırı nedeniyle çıkan tartışmada, Fırat komşusu Güngör'ü öldürüp, aynı silahla canına kıydı. Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
İzmir'in Foça ilçesinde alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Taşçı Sitesi Zorer Sokak'ta, Nihat Ali Fırat (75) ile komşusu Adnan Güngör (63) arasında, bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı.
ÖNCE KOMŞUSUNU SONRA KENDİSİNİ VURDU
AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Nihat Ali Fırat, tabancayla önce Güngör'e ardından da kendine ateş etti.
İKİSİ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamlarını yitirdikleri belirlenen Nihat Ali Fırat ile Adnan Güngör'ün cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayla ilgili olarak jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.