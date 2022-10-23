İzmir Barosu'nda yeni başkan belli oldu

İzmir Barosu Genel Kurul seçiminin ardından yeni başkan belli oldu.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde Sefa Yılmaz, Hüseyin Karakoç, Ali Barış Ercan, İlke Erol ve Tacettin Çolak başkanlık için yarıştı.

Avukatların, bugün saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de tamamlandı. Seçimi, 3 bin 369 oy alan Sefa Yılmaz kazandı.