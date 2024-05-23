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        İzmir açıklarında kaçak göçmenlerden 44'ü kurtarıldı, 23'ü yakalandı

        İzmir açıklarında lastik botlarda bulunan 44 kaçak göçmen kurtarıldı, 23 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 00:41 Güncelleme: 23.05.2024 - 00:41
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        İzmir açıklarında kaçak göçmenlerden 44'ü kurtarıldı, 23'ü yakalandı
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        İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, lastik botlarda bulunan 44 kaçak göçmen kurtarıldı, 23 kaçak göçmen yakalandı.

        ​Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün sabah saatlerinde Dikili ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmaya çalışan kaçak göçmenlere 3 farklı operasyon düzenledi. Ekipler, dün saat 06.15'te Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen lastik botu durdurarak içerisinde bulunan 7'si çocuk 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

        DHA'nın haberine göre; 1 saatin ardından, saat 07.15'te ilçe açıklarında, içinde bulundukları lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunan 3'ü çocuk 19 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Öte yandan, saat 06.40'ta Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 25 kaçak göçmeni kurtardı.

        Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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        #İzmir
        #haberler
        #DİKİLİ
        #SEFERİHİSAR
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