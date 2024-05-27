Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen ele geçirildi

        İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen ele geçirildi

        İzmir'in Karaburun, Çeşme ve Urla ilçeleri açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 06:37 Güncelleme: 27.05.2024 - 06:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı, 29 düzensiz göçmen de yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Ekipler tarafından sürüklenen lastik bottaki 4'ü çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Çeşme açıklarında da görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can salındaki 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

        AA'nın haberine göre; Urla açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botta 8'i çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü
        İsrail, Filistinliler'in kampını hedef aldı: 40 ölü
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Ergin Ataman'lı Pana şampiyon!
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Habertürk Anasayfa