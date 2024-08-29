30 Ağustos Zafer Bayramı 102. yıl dönümünü kutluyor. Milli bayram için bazı büyükşehirlerin etkinlik takvimi paylaşıldı. Milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde etkinliklere katılacak. Düzenlenecek konserlerle bayram coşkusu doyasıya yaşanacak. İzmir 30 Ağustos konserleri ve etkinlikleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, Ücretsiz 30 Ağustos İzmir konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar çıkacak? İşte, 30 Ağustos İzmir konser takvimi...