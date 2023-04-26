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Denizlerin küçük ve lezzetli balık türlerinden biri olan izmarit, ülkemizde özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde oldukça yaygın bir şekilde tüketilmektedir. İnce ve şeffaf bir yapısı olan izmarit balığı, kendine özgü görünümüyle dikkatleri üzerine çeker. Sahip olduğu lezzetli eti nedeniyle sofralarda sıkça tercih edilen izmarit, düşük yağ oranına sahip olması ve sağladığı besin değerleriyle de sağlıklı bir beslenme için önemli bir kaynak oluşturur. Ayrıca, izmarit balığı, çeşitli pişirme yöntemleriyle hazırlanabilir olmasıyla da mutfaklarda sıklıkla tercih edilir. İzmarit balığının özellikleri, yaşadığı yerler ve sağladığı besin değerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak, bu küçük balığın ne kadar faydalı olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İzmarit balığında hangi vitaminler bulunur? İzmarit balığı nerelerde yaşar? Ve daha fazlasını sizler için araştırdık.

İzmarit Balığı Nedir?

İzmarit balığı, Atherinidae ailesine ait küçük bir balık türüdür. İnce ve şeffaf yapıları nedeniyle "şeffaf balık" olarak da bilinen izmarit balıkları, Türkiye'de özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde yaygın olarak tüketilmektedir. İzmarit balıkları, lezzetli etleri ve sağlık yararları ile bilinir. İzmarit balığı boyutuna göre iki şekilde anılmaktadır. Bu balığın küçük olanına kancur, büyük olanına ise kanal izmariti denilmektedir.

İzmarit Balığı Özellikleri Neler?

İzmarit balıkları, genellikle 5-15 cm arası uzunluğa sahiptirler. Vücutları ince ve şeffaf olup, yanlarında gümüş renkli şeritler bulunur. Sırt kısmında yeşilimsi-mavi renk tonları görülür. İzmarit balığı sert pullu bir balıktır. Bu balık istiridye, deniz solucanı, midye ve küçük balıklarla beslenmektedir. İzmarit balığının üreme mevsimi ilkbahar mevsimidir. Nisan ve mayıs aylarında izmarit balığı yumurtalarını bırakır. Yetişkin bir dişi 60 bin ila 70 bin arasında yumurta bırakabilir. Genel olarak bu balıkların erkekleri dişilerden 5 cm daha iri olurlar.

İzmarit Nerelerde Yaşar?

İzmarit balıkları, genellikle sığ ve ılıman denizlerde yaşarlar. Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz gibi bölgelerde bol miktarda bulunan bu balıklar, kıyı bölgelerine yakın sığ sularda yaşamlarını sürdürürler.

İzmarit Balığı Vitaminleri

İzmarit balığı sağlık açısından birçok protein, vitamin ve mineral sunmaktadır. İlk olarak izmarit balığı ciddi bir Omega 3 kaynağıdır. Ayrıca izmarit balığı A, D vitamini, B2, B3, B6 ve B12 vitaminlerini yüksek oranda içermektedir. Diğer yandan izmarit balığı ciddi oranda potasyum, selenyum, magnezyum, fosfor içermektedir.

İzmarit Balığının Faydaları

İzmarit balığı hem lezzetli hem de sağlık açısından faydalı bir balık çeşididir. İzmarit balığının başlıca faydalarını sıralayacak olursak;

İzmarit balığı Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu kalp sağlığını korur.

İçerisinde bulunan kalsiyum, fosfor, magnezyum sayesinde kemik gelişimini destekler ve korunmasına yardımcı olur.

Bu balık mevsimsel hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

Kas gelişimini destekler.

İzmarit balığı düzenli tüketimde bağışıklık sistemini destekler. Hastalıklara yakalanma riskini minimuma indirir.

İzmarit balığı içerisindeki B12 vitamini sayesinde sinir sistemini destekler.

Diğer yandan selenyum, Omega 3 yağ asitleri içeren izmarit balığı cilt sağlığını da destekler.

Göz sağlığı üzerinde olumlu etkiler olan izmarit balığı özellikle yaşa bağlı oluşan göz hastalıklarının azalmasına yardımcı olur.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk