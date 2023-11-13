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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım İzlanda-Türkiye: 65-72 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        İzlanda-Türkiye: 65-72 (MAÇ SONUCU)

        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 2. maçında İzlanda'ya konuk olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, maçtan 72-65 galip ayrılıp 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 00:01 Güncelleme: 13.11.2023 - 00:01
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        Potanın Perileri 2'de 2 yaptı!
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        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 2. maçında konuk olduğu İzlanda'yı 72-65 yendi.

        Türkiye grupta 2'de 2 yaptı. İzlanda ise 2. karşılaşmasını da kaybetti.

        Salon: Ithrottamidstod Asvellir

        Hakemler: Nikola Bejat (Norveç), Patrick Müller (Almanya), Sara Mansson (İsveç)

        İzlanda: Jonsdottir 5, Alexandersdottir 10, Agustsdottir 20, Sigurdardottir 2, Benonysdottir 11, Sverrisdottir 6, Saevarsdottir 6, Grimsdottir 2, Gunnarsdottir 1, Falsdottir 2, Svansdottir

        Türkiye: Alperi Onar 8, Olcay Çakır 4, Ayşe Cora 11, Tilbe Şenyürek 10, Hollingsvorth 17, Elif Bayram 5, Derin Yaya 3, Gökşen Fitik 11, Sevgi Uzun 3, Meltem Yıldızhan, Esra Ural Topuz

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        1. Periyot: 17-20

        Devre: 26-39

        3. Periyot: 50-57

        Beş faulle oyundan çıkan: 35:57 Jonsdottir (İzlanda)

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