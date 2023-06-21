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Haberler Dünya İzlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İzlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

İzlanda nerede, hangi kıtada yer alır? İzlanda başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

Büyük Britanya’nın kuzeybatısındaki bir ada ülkesi olan İzlanda, sahip olduğu büyük volkanik araziler ve aktif yanardağları ile bilinen bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Anakarasını oluşturan adanın yanında irili ufaklı birçok adadan meydana gelen bir ülke olan İzlanda’nın ekonomisi, coğrafi konumuna da uygun olarak balıkçılık ve balık ürünleri ağırlıklıdır. Elektrik ve ısınma gereksinimlerini gayzer adı verilen sıcak su kaynaklarından sağlayan İzlanda başkenti neresidir? İzlanda hangi kıtada yer almaktadır? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 21.06.2023 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL
İzlanda Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İzlanda Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?
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Bulunduğu enleme karşı iklimi o kadar da sert olmayan İzlanda’da Golf Stream akımının da etkisiyle yazlar serin kışlar ise oldukça soğuk geçmektedir. Peki, Atlas Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan bir ülke olan İzlanda para birimi nedir? İzlanda nüfusu kimlerden meydana gelmektedir. İşte, tüm detaylar…

İzlanda Nerede?

İzlanda hangi kıtada yer almaktadır sorusuna verilecek cevap, Avrupa kıtası olacaktır. İskandinavya ile Britanya’nın kuzeybatısında bir ada ülkesi olan İzlanda, sahip olduğu nüfus ve topraklarının yüzölçümü sebebiyle, Avrupa’nın en seyrek ülkesi olarak bilinmektedir. En yakın komşusu olan Grönland adasına 300 kilometre uzaklıkta olan bu ada devleti; Norveç’e 1000, İskoçya’ya ise 800 kilometre mesafededir.

Danimarka - İzlanda Birlik Kanunu’nun ortadan kalkmasından kısa bir süre sonra, 1944 tarihinde bağımsız bir cumhuriyet olan İzlanda, 1949 yılında NATO’ya da üye olmuştur. Günümüzde dünyanın en müreffeh ülkeleri arasında üst sıralarda yer alan İzlanda, sahip olduğu %0.8’lik işsizlik oranıyla da Avrupa ülkelerinin en iyisi konumundadır.

İzlanda Başkenti

Kuzey Avrupa’daki bir ada ülkesi olan İzlanda’nın başkenti Reykjavik’tir. İzlanda’nın güney batısında yer alan ve İzlanda nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği yapan Reykjavik, yeryüzündeki kutup noktasına en yakın başkent olarak da dikkat çekmektedir. Çevresinde ve üzerine oturduğu arazi üzerinde birden fazla yanardağa da ev sahipliği yapan bu başkent, aynı zamanda bu özelliği sayesinde termal yatakları ile de oldukça meşhurdur.

Yılda ortalama 1 milyona yakın turist çekmesiyle de öne çıkan Reykjavik; dünyanın en güvenli, en temiz ve en yeşil şehri olarak da bilinmektedir. Tarihi kaynaklara göre ilk kez 1700’lü yılların sonuna doğru keşfedilmiş olan bu şehirdeki ilk insan yerleşimlerine ise 19. yüzyılda rastlanmaktadır.

İzlanda Nüfusu

2023 verilerine göre bir ada ülkesi olan İzlanda’nın nüfusu 353 bin kişiden meydana gelmektedir. Nüfusunun yarısının başkent Reykjavik’te yaşıyor olduğu İzlanda’daki şehirlerin tamamına yakını deniz kıyısında ve ülkenin güneyinde yer alan ovalarda kurulmuştur. Kentleşme oranının da oldukça yüksek olduğu İzlanda’da halkın yaklaşık %80’i şehirlerde geri kalan %20’si ise kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kendilerine göre bir kültürleri olan İzlanda halkının %95’i ise Hristiyanlığın Evanjelizm mezhebine mensuptur.

İzlanda Para Birimi

İzlanda’nın resmi para birimi İzlanda kronudur. Tarihte ilk kez 1981 yılında çıkartılan bir kanunla İzlanda Merkez Bankası tarafından basılan ve tedavüle sokulan bu para birimi, İsveç ve Norveç’te kullanılan kron ile de doğrudan bağlantılıdır.

İzlanda Bayrağının Anlamı

Mavi bir zemin üzerine etrafı beyaz bir şeritle çizilmiş kırmızı bir haçtan meydana gelen İzlanda bayrağı, 1944 yılında resmen kabul edilerek kullanılmaya başlanmıştır. İzlanda bayrağında yer alan mavi renk dağlar ve okyanusları, beyaz renk karları, kırmızı renk ise ülkedeki yanardağları temsil etmektedir.

İzlanda Şehirleri

İzlanda 23 bölge ve 14 şehirden meydana gelmektedir. Bu 14 şehir arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

  • Reykjavik
  • Kopavogur
  • Hafnarfjördur

İzlanda Türkiye Saat Farkı

İzlanda ile Türkiye arasında üç saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati İzlanda’dan 3 saat ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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