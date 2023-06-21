İtalya Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? İtalya Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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20 ayrı bölgeden meydana gelen ve bu 20 bölgenin 5 tanesine özerk bir statü vermiş olan İtalya, günümüzde parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. Peki, İtalya para birimi nedir? İtalya nüfusu kimlerden oluşur? İşte, tüm detaylar…

İtalya Nerede?

İtalya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Avrupa olacaktır. Avrupa’nın güneyinde yer alan ve ucu Akdeniz’e doğru uzanan çizme şeklindeki bir yarımada üzerinde yer alan İtalya; kuzeyinde İsviçre, kuzeybatısında Fransa, kuzeydoğusunda ise Avusturya ve Slovenya ile komşudur. Bunun yanında, İtalya’nın içinde yer alan ancak bağımsız iki Avrupa devleti olan San Marino ve Vatikan da İtalya’nın kara sınırı olan devletler içinde yer almaktadır.

1946 yılında yapılan bir halk oylaması ile monarşi yerine demokratik cumhuriyet rejimine geçen İtalya; 1949 yılında NATO’nun kurucu üyelerinden biri olmuş; 1957 yılında ise Avrupa Birliği’nin temeli olan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurucuları arasında yerini almıştır.

İtalya Başkenti

Bir Güney Avrupa ülkesi olan İtalya’nın başkenti Roma’dır. 2800 yıllık tarihiyle dünyanın en önemli şehirlerinden bir tanesi olan Roma, aynı zamanda Vatikan Devleti’nin topraklarını da kapsayan bir şehirdir. Önce Roma İmparatorluğu’nun ardından İtalya Krallığı’nın en son olarak İtalya Cumhuriyeti’nin başkentliğini yapan Roma, her yıl 10 milyonun üzerinde turist tarafından ziyaret edilmekte ve bu özelliğiyle dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer almaktadır.

Orta İtalya’da bulunan ve Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bu şehir gerek Roma gerekse de Rönesans mimarisinin en önemli merkezlerinden bir tanesi olması sebebiyle, en çok dünya mirasına sahip olan ülkeler sıralamasında başı çekmektedir.

İtalya Nüfusu

2023 verilerine göre İtalya’nın nüfusu 60 milyon 480 bindir. Sahip olduğu bu nüfusla, Almanya ve Fransa’nın ardından Avrupa Birliği’nin en kalabalık üçüncü ülkesi de olan İtalya’da sırasıyla Milano, Roma, Napoli ve Torino en fazla nüfusun yaşadığı şehir olarak dikkat çekmektedir. 60 milyonu aşan İtalyan nüfusunun yaklaşık olarak %93’ü İtalyanlardan meydana gelmektedir. Geriye kalan %7 ise Rumenler, Arnavutlar, Çinliler, Mağripliler, Latin Amerikalılar gibi çeşitli etnik unsurları bünyesinde barındırmaktadır. İtalya nüfusu içindeki en yaygın dini inanış ise %88’lik bir oranla Hristiyanlığın Katolik mezhebidir.

İtalya Para Birimi

Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden bir tanesi olan İtalya; Avrupa Birliği’nin 1999 yılında kabul ettiği Euro Birliği’ne dahil olmuş ve 2002 tarihinde itibaren resmi para birimi olarak Euro’yu kullanmaya başlamıştır. Euro’nun ortaya çıkmasından önce İtalya’da kullanılan resmi para birimi İtalyan liretidir.

İtalya Bayrağının Anlamı

1797 tarihinde kabul edilen ve o günden günümüze, resmi bayrak olarak kullanılan İtalya bayrağı; yeşil, beyaz ve kırmızı renkten yapılmış üç dikey çizgiden meydana gelmektedir. İtalyan bayrağı üzerine yer alan yeşil renk doğayı, beyaz renk Alp Dağları üzerindeki karı, kırmızı renk ise bağımsızlık savaşı esnasında dökülen kanı temsil etmektedir.

İtalya Şehirleri

20 bölgeden meydana gelen İtalya’da 150’ye yakın şehir bulunmaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Roma

Milano

Napoli

Torino

Palermo

Cenova

Floransa

Bologna

Venedik

Verona

Parma

İtalya Türkiye Saat Farkı

İtalya ile Türkiye arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati İtalya’dan 1 saat ileridedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk