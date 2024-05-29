İzlanda'da yanardağ yine patladı: Son altı ayda beşinci!

Yanardağ patlamalarının sıklıkla yaşandığı İzlanda'da bir kez daha patlama gerçekleşti.

Yeni patlama, Reykjanes yarımadasındaki bir başka patlamanın neredeyse sekiz hafta boyunca erimiş kaya püskürmesinin ardından yaşandı.

Patlama, yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı yarımadada, yaklaşık 800 yıldır uykuda olan jeolojik sistemlerin yeniden aktif hale geldiği 2021'den bu yana meydana gelen sekizinci patlama.

Yetkililer, başkent Reykjavik'in hemen güneyindeki bölgede magmanın yeraltında biriktiğini gösteren çalışmalar nedeniyle yeni bir volkanik faaliyet riski konusunda uyarıda bulunmuştu.

"YÜZ YILLAR BOYUNCA PATLAMALAR SÜREBİLİR"

Bilim insanları Reykjanes'te on yıllar hatta yüzyıllar boyunca tekrar tekrar patlamalar olabileceği uyarısında bulunurken, bu patlama yaklaşık 400 bin nüfuslu ada ülkesinin karşı karşıya olduğu zorlukların altını çiziyor.

Önceki patlamada bölgesel altyapı hizmetleri kesintiye uğramış, önemli yollar kapanmış ve hatta Grindavik balıkçı kasabasındaki birkaç ev yerle bir olmuştu.

Daha fazla hasarı önlemek amacıyla lavları Svartsengi jeotermal enerji santrali, Blue Lagoon açık hava spa merkezi ve Grindavik gibi altyapılardan uzaklaştırmak için insan yapımı bariyerler inşa edildi.

İzlanda'nın farklı bir bölgesinde 2010 yılında meydana gelen bir patlamada devasa kül bulutları nedeniyle uluslararası alanda 100 bin kadar uçuş yapılamamıştı.