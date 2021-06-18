İzlanda'da yanardağ patlaması: Lav topları oluştu!

İzlanda'da bir süre önce faaliyete geçen Fagradals Yanardağı lav püskürtmeye başlamıştı.

İngiliz bilim insanı Matthew Thirlwall, yanardağın etrafında lavların neden olduğu yumurta şeklindeki lav toplarını görüntüledi.

Lav toplarının lav akışı sayesinde oluştuğunu belirten Thirlwall, "Akışın tabanından yumurta şeklindeki yapılara sızan küçük toplar görüyoruz. Dışarı sızdıkça katılaşmış bir lav çaprazı oluşturuyorlar, bu lavlardan besleniyorlar. İçerden gelen lavlar bu topları kırıyor ve birbirinden ayırıyor" dedi.

Mart ayından bu yana lav püskürten Fagradals Yanardağı’na gösterilen ilgi giderek artıyor.