İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İzlanda'nın güneyindeki Breiðamerkurjökull buzulunun çökmesi sonucu bir turist hayatını kaybetti, iki turist yaralandı. Çeşitli milletlerden yaklaşık 25 kişilik bir yabancı turist grubunun uğradığı kazanın ardından polis ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.

İki kişinin ağır yaralandığı, bir turistin kaza yerinde hayatını kaybettiği, diğerinin ise helikopterle başkentteki bir hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Çok sayıda kurtarma görevlisi öğleden sonra ve akşam boyunca kayıp iki kişiyi ararken polis, tehlikeli koşullar nedeniyle operasyona hava karardıktan sonra ara verildiğini ancak sabah devam edileceğini söyledi.

İzlanda medyası, ülkenin sahil güvenliğinden iki helikopterin gönderildiğini ve olay yerine ambulans ve polisin de çağrıldığını bildirdi.

Ancak İzlanda kamu yayıncısı RUV, ekipman ve personeli buzula taşıma çabalarının engebeli arazi nedeniyle zor olduğunu ve buzu kesmenin çoğunlukla zincirli testerelerle elle yapıldığını bildirdi.

Yerel haber sitesi Visir, grubun bir buz mağarası turunda olduğunu ve kendilerine bir rehberin eşlik ettiğini ancak mağara çöktüğünde çoğu kişinin mağaranın dışında olduğunu söyledi.

Olayın meydana geldiği buzul, İzlanda'nın en popüler turistik yerlerinden biri olan Jokulsarlon buzul lagününün yakınında bulunuyor.