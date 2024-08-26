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Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlanıyor. Muş Malazgirt'teki programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"Malazgirt ruhu 953 yıldır bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor. Bu toprağı taşı ve coğrafyayı vatan yapmak için ruh gerekir inanç gerekir. İstanbul'un fethine giden sürecin en kritik adımı Malazgirt Zaferi ile atılmıştır. Malazgirt Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir.

"ASIRLAR DEĞİŞİR AMA RUH DEĞİŞMEZ"

Davamız mazluma umut olmak kanayan yaralara merhem olmak davasıdır. Davamız her zaman hakkın yanında durmaktır. Davamız toprağı vatan, vatanı da aziz kılmaktır. Asırlar değişir ama ruh değişmez. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Karakter aynı karakterdir.

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Bizim de yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin aydınlığında inşallah bu yolu yürüyeceğiz. Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar yaşamak mecburiyetinde kalırlar. Malazgirt'i idrak ve ihya ediyoruz. Malazgirt ruhunu yaşatacak ve bayrağı bizden alacak nesillere şanla şerefle teslim edeceğiz.

"MALAZGİRT YOLUMUZU AYDINLATIYOR"

Malazgirt yolumuzu aydınlatıyor. Malazgirt Zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak birlik olursak püskürtürüz. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara ve fitne odaklarına geçit vermedik vermeyeceğiz. "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programına katılmak üzere Ahlattan Malazgirt'e helikopter ile gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.