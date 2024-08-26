Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: Kiev'de patlama
Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi. Başkent Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi. Kentin bir kısmına elektrik ve su verilemiyor. En az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kiev Şehri Askeri İdaresinin Telegram kanalından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusuna ait Tu-95 tipi savaş uçağından seyir füzesi fırlatma tehdidi dolayısıyla ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.
Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı.
Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu.
Reuters'ın haberine göre başkent Kiev'de büyük bir patlama duyuldu. Kiev Belediye Başkanı, şehrin su altyapısının zarar gördüğünü bildirdi.
Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.
Ülkedeki birçok kentte acil durum nedeniyle elektrik kesintileri gerçekleştiriliyor. Ukrayna Başbakanlık Ofisi, ülkenin 15 bölgesinin saldırı altında olduğunu duyurdu.