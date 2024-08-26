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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!

        Kadına yönelik şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de Batman'da mezrada ekmek pişiren 22 yaşındaki S.A. adlı genç kadın silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan S.A.'nın tedavisi devam ederken, saldırganın ise aynı silahla hayatına son verdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:13
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        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
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        Batman'ın Gercüş ilçesinde Abdullah Çakar (21), mezrada ekmek pişiren S.A. (22) adlı kadını pompalı tüfekle yaralayıp, aynı silahla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

        DHA'nın haberine göre Batman'a sevk edilen S.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Olay, öğleden sonra Gercüş ilçesi Yayladüzü köyü Derei mezrasında meydana geldi. Abdullah Çakar, dışarıda mezranın kadınlarıyla ekmek pişiren S.A. adlı kadına henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti.

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        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Çakar, daha sonra aynı silahı kendisine doğrultarak ateşledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Abdullah Çakar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. S.A. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. S.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Abdullah Çakar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Batman
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        #Son dakika haberler
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