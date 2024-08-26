UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında Young Boys'u konuk edecek Galatasaray'da Fernando Muslera sevinci yaşanıyor.

İsviçre'deki müsabakada sakatlanan ve maçı tamamlayamayan Uruguaylı file bekçisinin MR'ı temiz çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Young Boys hazırlıklarına ara vermeden başlarken Fernando Muslera da dün sabah gerçekleştirilen antrenmanda çalışmalara başladı.

Galatasaray kaptanının, Young Boys müsabakasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Sakatlık durumu merak edilen diğer bir isim olan Davinson Sanchez'deki belirsizlik ise devam ediyor.

Hatayspor müsabakasında sağ arka üst adalesinde gerilme hisseden Kolombiyalı savunmacının durumu gün gün takip ediliyor.