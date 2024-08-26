Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti

        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu. Sahil Güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geriye kürekleri kaldı! Kano gezintisi faciayla bitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açılan Yücel C. (28) ile Hüseyin P. (32) kayboldu.

        DHA'nın haberine göre Sahil Güvenlik, deniz polisi ve AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

        Tersanede çalışan 4 arkadaş, denize girmek için dün öğleden sonra Armutlu ilçesi Dereağzı mevkisine geldi. Burada, arkadaşlarıyla bir süre yüzen Yücel C. ile Hüseyin P., kano kiralayarak denize açıldı.

        Bozburun mevkisine ilerledikleri öğrenilen Yücel C. ile Hüseyin P., bindikleri kano ile Tavşantepe bölgesinde kayboldu. Geri dönemeyen gençlerden biri telefon ile sahildeki arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Bunun üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, 4 bot ve 1 helikopterle Yücel C. ile Hüseyin P.'yi arama çalışmalarına başladı.

        REKLAM

        Denizden ve havadan yapılan aramalarda Yücel C. ile Hüseyin P.'nin kanosu bulundu. Kayıp 2 arkadaşı arama çalışmaları ise devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Kayıp Narin'i arama çalışmaları 6'ncı gününde: Kan lekeleri başkasına ait çıktı
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Silahlı saldırgan, aracının lastikleri patlatılarak yakalandı!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        Ekmek pişirirken kurşunların hedefi oldu!
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Baba, kızını boğarak öldürdü! Cansız bedenini annesi buldu
        Tartışmalı hakem kararları
        Tartışmalı hakem kararları
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Muslera müjdesi!
        Muslera müjdesi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Hangi cilt sorununa hangi besin iyi gelir?
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Dünyanın en yaşlı adamı, doğum gününü kutluyor: 'Uzun yaşamın sırrı diye bir şey yok'
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        Arda Güler 11'de başladı, Real kazandı
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        6 gündür aranan Devrim öğretmenin cansız bedeni bulundu
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Gözyaşları içinde veda ettiler
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        Hamas, ateşkes teklifini reddetti
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Habertürk Anasayfa