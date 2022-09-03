Yıllar sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan'ın, Kuruçeşme Açıkhava’da başlayan konser maratonu dün akşam Fethiye'de devam etti. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, Babadağ'da hayranlarıyla buluştu.

Konserin ilerleyen dakikalarında talihsiz anlar yaşandı. Grup üyelerinden İzel Çeliköz, sahnede fenalaştı. Ünlü şarkıcının yardımına sahne arkadaşları Çelik ve Ercan Saatçi koştu. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İzel'in tansiyonunun düştüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.