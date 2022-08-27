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İzel-Çelik-Ercan'dan 31 yıl sonra ilk konser - Magazin haberleri

İzel-Çelik-Ercan'dan 31 yıl sonra ilk konser

31 yıl sonra yeniden bir araya gelen İzel-Çelik-Ercan, ilk konserini önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava’da verdi. 90'lı yıllara damgasını vuran grup, konser öncesi yaşadıkları heyecanı dile getirdi

27.08.2022 - 09:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • İzel-Çelik-Ercan, 31 yıl sonra sahnelere geri döndü. Üç gün üst üste sahneye çıkacak olan grup, ilk konserleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

  • "HEYECANLIYIZ"

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Çelik, "Söylemek istediklerimizi önceden çalıştık ama şimdi heyecandan hepsini unuttuk." dedi.

  • "YAŞADIĞIMIZ DUYGULARI TARİF EDEMEYİZ"

    Ercan Saatçi ise, "Gerçekten çok heyecanlıyız. 30 yıl sonra gelen bu güzel tepkilere karşılık verebilmek için çabalıyoruz. Yaşadığımız duyguları tarif edemeyiz. Yıllardır birlikte sahneye çıkmadık, bu akşam ilk olacak." sözleriyle geceyi yorumladı.

  • "BİZİ ÇOK SEVİYORUM"

    İzel de "Hayatta ilk kez sahneye çıkacak gibi heyecanlıyız. Ben, bizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

  • SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

    Konsere unutulmaz şarkıları "Özledim", "İşte Yeniden" ve "Dönmelisin"le başlayan İzel-Çelik-Ercan'ı sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Demet Akbağ, Hakan Altun, Esra Erol, Behzat Uygur ve Sevcan Orhan gibi ünlü isimler de konserde vardı.

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