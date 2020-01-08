Şarkıcı, "Kesinlikle aramızda öyle bir şey yok. Benim onun koluna girmem öyle bir izlenim yaratmış olabilir ama ben yanımda kim olursa olsun onun koluna girerim. Gerçekten sevgilim yok. Keşke sevgilim olsa da size haykıra haykıra söylesem" açıklamasını yaptı.