"İyiliğe engel yok" diyorlar, yaptıkları yemekleri kapı kapı dağıtıyorlar

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İşitme, görme ve ortopedik engellilerden oluşan birim, yemek yapımı, paketleme ve dağıtım esnasında işaret ve beden diliyle anlaşıyor.Birim Başkanı Ayhan Metin, engellilerin toplumda "alan el" ve yardıma muhtaç bireyler olarak algılandığını, bu algıyı ortadan kaldırmak için birim oluşturduklarını söyledi.Kendisinin ortopedik engelli olduğunu belirten Metin, "Biz engelimizin iyilik yapmaya engel olmadığını hem kendimize gösteriyoruz hem de engelli olsun veya olmasın bu iyilik hareketine katılarak destek vermiş oluyoruz." dedi.Engellilerin "veren el" olmak istediğine işaret eden Metin, "Türk Kızılay olarak engelli ve engelsiz herkese yemek hazırlayıp aynı zamanda dağıtım işini yapıyoruz. Bu yemekleri ihtiyaç sahibi olanlara ikram ediyoruz. Toplum içinde olmaya çaba gösteriyoruz." diye konuştu.Metin, doğru teçhizat olduğunda bütün engellilerin çalışabileceğini vurgulayarak, birimdekilerin becerilerine göre görev dağıtımı yaptıklarını ifade etti.Engelleri farklı olsa da ortak bir dilde buluştuklarını, yemek yapımı ve dağıtımı esnasında birbirlerine kendi iletişim dillerini öğrettiklerini anlatan Metin, şunları kaydetti:"Mesela ortopedik engelli biri olarak ben işaret dilini bilmiyorum. Onu öğrenme gayretindeyim. İftar için yemek dağıtırken ben görme engelli bir arkadaşla hareket ediyorum. O yemek taşıyor, ben ona yol gösteriyorum. Bazen engelli ailelere rastlıyoruz. Arkadaşlarımızla çok güzel diyaloglar kuruyorlar. Yemek verdiğimiz insanlar da şaşırıyor. Bu da bizim arzumuzu daha artırıyor."