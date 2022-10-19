İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"41 madenci kardeşimizi kaybettik. Başımız sağolsun" diye sözlerine başlayan Akşener, "Kazanın ardından ben de Amasra'ya gittim. Başsağlığı dileklerimizi ilettik. Kardeşlerimizi ahirete uğurladık" diye konuştu.

Partideki hukukçulara seslenen Akşener, "Hiçbir şey almanda ailelerin hukukunu savunmak sizin görevinizdir" diye seslendi.

Sayıştay raporuna ve iş müfettişlerinin uyarılarına dikkat çeken Akşener, "Maden işçileri bile uyarmış ama Sayın Erdoğan'ın atadığı yetkililer kıllarını kıpırdatmamışlar. Felaketi öylesine izlemişler. Sonuç 41 kardeşimizi daha kurban verdik. Bu kor yüreğimize daha önce de düştü" dedi.