Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Akşener: 81 ilde aday çıkaracağız

        İYİ Parti lideri Akşener: 81 ilde aday çıkaracağız

        İYİ Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin, "81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında ortaklık yapıyorlar. Onlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 06.09.2023 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener: 81 ilde aday çıkaracağız
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil ayrı seçime gireceklerini söyledi.

        İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında soruları yanıtladı.

        Akşener, "Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Bütün seçim süresince fakirin derdini, emekliyi, sığınmacıyı konuşamadık. “Biz PKK’lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir” diye gezdik. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda" dedi.

        "KARARLILIK BAŞKA BİR ŞEY"

        İYİ Parti lideri Akşener, "İstanbul ve Ankara belediyeleriyle ilgili olarak, biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Arkadaşlarım dedi ki 'Siz onlara çağrıda bulundunuz, iki arkadaş da kabul etmedi.' Biz de aday gösterebilirdik. Birinden biri 'Adayım' deseydi zaten oradan çıkarlardı, kararlılık başka bir şey. Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil" diye konuştu.

        REKLAM

        "81 İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"

        İYİ Parti lideri, 81 ilde aday çıkaracaklarını söyleyerek, "Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. “Ben adayım” dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında ortaklık yapıyorlar. Onlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

        "GİK'İ ÇAĞIRACAĞIM"

        Meral Akşener, önümüzdeki hafta İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplantıya çağıracağını söyleyerek, ittifak konusunda "Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır" diye konuştu.

        Programın sonunda "Başarısız olması durumunda istifa düşünür müsünüz" şeklindeki soruya Akşener, "Bedelini öderim" yanıtını verdi.

        "Yüzde 48 başarı mı" sorusuna karşılık ise "CHP'nin iç işlerine karışacağı" şeklinde yorumlanacağı için yanıt vermekten kaçınan Akşener, ayrı girme kararını tekrar hatırlatarak "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını desteklemek için kurmadık" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #meral akşener
        #İyi parti
        #son dakika haberi
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Omiriliği kırıldı, 28 gün yoğun bakımda kaldı! Doktorlar 'Yürüyemez' dedi!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Yürek yakan kaza... 19 yaşında yaya geçidinde ölüm!
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Çin Seddi'nde kestirme yol: Ciddi hasara neden oldu!
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Türkiye ve Yunanistan'daki seller dünya basınında
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa