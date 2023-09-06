İYİ Parti lideri Akşener: 81 ilde aday çıkaracağız

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara dahil ayrı seçime gireceklerini söyledi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında soruları yanıtladı.

Akşener, "Ben bu ittifak siyasetine şiddetle karşıyım. Bunlar insanları kutuplaştırıyor. Bütün seçim süresince fakirin derdini, emekliyi, sığınmacıyı konuşamadık. “Biz PKK’lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir” diye gezdik. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi. Kuruluş ayarlarına dönüyoruz biz şu anda" dedi.

"KARARLILIK BAŞKA BİR ŞEY"

İYİ Parti lideri Akşener, "İstanbul ve Ankara belediyeleriyle ilgili olarak, biz kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösterdik. Arkadaşlarım dedi ki 'Siz onlara çağrıda bulundunuz, iki arkadaş da kabul etmedi.' Biz de aday gösterebilirdik. Birinden biri 'Adayım' deseydi zaten oradan çıkarlardı, kararlılık başka bir şey. Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil" diye konuştu.

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"81 İLDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"

İYİ Parti lideri, 81 ilde aday çıkaracaklarını söyleyerek, "Belki bizimki seçilecek. Öyle adaylar çıkaracağız ki… İzmir’de CHP ceketini assa seçilir diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. “Ben adayım” dedi. 81 ilde aday çıkaracağız. Ama küçücük ilçelerde öyle şeyler olur ki teşkilatlar kendi aralarında ortaklık yapıyorlar. Onlar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

"GİK'İ ÇAĞIRACAĞIM"

Meral Akşener, önümüzdeki hafta İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplantıya çağıracağını söyleyerek, ittifak konusunda "Genel İdare Kurulu’nu haftaya çağıracağım ben. GİK’ten geçtiği an nihai karardır" diye konuştu.

Programın sonunda "Başarısız olması durumunda istifa düşünür müsünüz" şeklindeki soruya Akşener, "Bedelini öderim" yanıtını verdi.

"Yüzde 48 başarı mı" sorusuna karşılık ise "CHP'nin iç işlerine karışacağı" şeklinde yorumlanacağı için yanıt vermekten kaçınan Akşener, ayrı girme kararını tekrar hatırlatarak "Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını desteklemek için kurmadık" ifadesini kullandı.