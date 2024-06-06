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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü | Son dakika haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:12
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        Dervişoğlu, Aksakal ile görüştü
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        Ankara'da siyasi parti liderlerinin görüşme trafiği devam ediyor.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz ve Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş da hazır bulundu.

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        #İyi parti
        #DSP
        #Müsavat Dervişoğlu
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