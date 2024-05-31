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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa etti

        İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:55
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        İYİ Parti'de istifa
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        İYİ Parti'den bir istifa haberi geldi.

        Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'de milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

        Kaya'nın istifa açıklaması şöyle:

        "Bu karar, şahsım için kolay olmamış, ancak milletimize ve Antalya'mıza daha iyi hizmet edebilmek adına, gerekli olduğunu düşündüğüm bir adımdır. Bugünden sonra da siyasete, milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak devam edeceğim.

        Gelecek günlerde de ülkemiz ve milletimiz için daha güzel yarınlar inşa etmek adına, azim ve kararlılıkla çalışacağımı belirtmek isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        İYİ PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 36'YA DÜŞTÜ

        Aykut Kaya'nın istifası sonrası İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 36'ya düştü.

        AYKUT KAYA KİMDİR?

        Aykut Kaya 1978 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’nın Manavgat ilçesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesinde İşletme bölümünde tamamladı. 2021 yılında İYİ Parti'ye katıldı.

        Aykut Kaya, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti Antalya milletvekili olarak seçildi.

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        #İyi parti
        #İstifa
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