İUP maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte zamlı İUP maaşı ödeme tarihi
2025 yılına girilmesiyle birlikte İşgücü Uyum Programı (İUP) ödemelerinde merak edilen detaylar netlik kazandı. İŞKUR'un belirlediği zamlı maaş takvimi, hak sahipleri tarafından heyecanla takip ediliyor. Özellikle "Ocak ayı İUP ödemeleri hesaplara geçti mi?" sorusu, gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. İşte İUP ödemelerine dair güncel bilgiler...
- 1
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yapılan maaş ödemeleri, yeni yılla birlikte zamlı olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlıyor. İŞKUR’un belirlediği ödeme planı, İUP’dan faydalanan vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Ocak ayı İUP maaşları hesaplara yattı mı? İşte 2025 yılının ilk ödemelerine ilişkin detaylar...
- 2
ZAMLI İUP MAAŞI NE KADAR OLDU?
İUP maaşları, çalışılan gün sayısına göre hesaplanmakta olup, Ocak ayında zamlı olarak hesaplara yatırılacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla İUP maaşı günlük çalışılan gün sayısına göre belirleniyor ve 1.083 TL olarak güncellendi.
- 3
İUP MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında çalışanların maaş ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.
-
- 4
İUP'UN AMACI VE İŞLEYİŞİ
• Mesleki Eğitim: Program, işsiz bireylere teorik ve uygulamalı derslerle mesleki eğitim verir. Eğitim sürecinde bireylerin becerileri geliştirilir ve onların istihdam edilebilirlikleri artırılır.
• Maddi Destek: Eğitim süresince katılımcılara cep harçlığı olarak maddi destek sağlanır. Bu sayede işsiz bireylerin geçimlerini sağlamalarına katkıda bulunulur.
• İstihdam Sağlama: Eğitimi tamamlayan bireyler, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere uygun olarak istihdam edilme şansına sahip olur.