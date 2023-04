"Hatay'da yıkılan binalardaki demir Suriye yapımı"

2020 yılında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendilerinden fay sakınımıyla ilgili çalışma yapmalarını istediğini aktaran Sözbilir, "Zayıf insan var şişman insan var. Aynı insan gibi her fayın bir genişliği var. Fayın genişliğinden itibaren etrafına 20'şer metre koyduğunuzda fayla ilgili problemi çözüyorsunuz. Şu anda 500 metre, Bakan Bey'e de 'çok fazla' diye söyledim ama o iyice güvende kalmak istedi. Şu anda kalıcı konut olarak belirlenen yerlerin hepsi en az 500 metre faydan uzakta" diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapı denetim mekanizmasının yeniden gözden geçirilmesinin, yapı stoğuyla ilgili çalışmaların da bir an önce tamamlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Sözbilir, ara eleman olarak adlandırılan inşaat işçilerine de belli bir kalitede eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKİYE YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KURUMU ÖNERİSİ

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Yaltırak, Türkiye Deprem Tehlike Haritasını eleştirdi. Yaltırak, "Türkiye'nin en büyük tehlikesi, deprem tehlike haritası." dedi. Yaltırak, deprem haritasının değişmesi gerektiğini, mevcut harita ile devam edilmesi halinde depremin yine şehirleri vuracağını dile getirdi. Yaltırak, "Her fayın kendine has bir ömrü var. Hiçbir fay birbirinin aynısı değil. Her birinin geometrisi, boyu farklı. Bunlar birer birey. Bunlar, bir havuzun içerisinde toplama yapabileceğimiz şeyler değil." değerlendirmesinde bulundu.

Yaltırak, Türkiye'nin içinde ve dışında toplanmış yaklaşık 30 bin kilometre veri olduğunu, büyük bir veri setiyle Marmara'nın gerçek fay haritasını yaptıklarını kaydetti.

Yaltırak, Türkiye'de yer bilimleri araştırma kurumu kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu üst kuruluşun da altında bölgesel uzmanlaşmış, bir faya, bir bölgeye ömrünü adamış insanlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.