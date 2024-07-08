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        Haberler Ekonomi Otomobil İTO Başkanı Avdagiç'ten BYD değerlendirmesi - Otomobil Haberleri

        İTO Başkanı Avdagiç'ten BYD değerlendirmesi

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç BYD'nin Türkiye'ye yatırım kararına ilişkin olarak "1 milyar dolarlık bu yatırım, Togg ile başlayan yeni nesil araç çağında da Türkiye'nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinlemiştir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 17:58 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:59
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        "Türkiye'nin otomotiv başkenti olma iddiasını perçinledi"
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        İTO Başkanı Şekib Avdagiç Çinli otomotiv firması BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Avdagiç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çinli BYD’nin “Made in Türkiye” yatırımı hayırlı olsun. BYD'nin Türkiye’de kuracağı fabrika ve mobilite AR-GE merkezi, ek gümrük vergisinin konuşulduğu süreçte iki taraf için “win-win” bir ortaklık oldu" ifadelerini kullandı.

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        1 milyar dolarlık bu yatırımın, Togg ile başlayan yeni nesil araç çağında da Türkiye’nin Avrupa'nın otomotiv başkenti olma iddiasını perçinlediğini ifade eden Avdagiç şöyle devam etti:

        "BYD’nin bu doğrudan yatırımı diğer Çinli şirketler ile dünya markalarının Avrupa stratejilerini baştan aşağı gözden geçirmelerini sağlayacaktır. En önemlisi de bu gelişmenin elektrikli araçlarda yerlilik oranını artırarak yan sanayimizi daha da güçlendirmesini, fazlar halinde binlerce iş imkanı oluşturmasını bekliyoruz. BYD’nin yatırımı, ileri global teknolojiler ve otomasyon süreçlerinin Türkiye'ye daha yoğun şekilde giriş yapmasını temin edecektir."

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