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        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da şizofreni hastası oğlu Halil Belhül'ü öldüren Abdurrahman Behlül tutuklandı! - Son dakika haberleri

        'İntihar etti' dediği şizofreni hastası oğlunu öldürdüğü ortaya çıktı

        Şanlıurfa'da önceki gün evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül'ün ölümüyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Yapılan soruşturmada 29 yaşındaki gencin babası tarafından vurulduğu belirlendi. Katil zanlısı Abdurrahman Behlül çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:17
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        Şizofreni hastası oğlunu öldürüp intihar süsü verdi!
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        Şanlıurfa'da evinde tabancayla vurulmuş cesedi bulunan şizofreni hastası İbrahim Halil Behlül'ü (29), 'intihar etti' diyen babası Abdurrahman Behlül'ün (55) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Behlül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, 29 Ocak'ta meydana geldi. Silah sesi duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.

        SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

        İhbarla gelen sağlık görevlileri, şizofreni tedavisi gören İbrahim Halil Behlül'ün evde tabanca ile vurulup hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma başlatan ekipler, evde bulunan Behlül´ün babası Abdurrahman Behlül'ü gözaltına aldı. Behlül ilk sorgusunda, oğlunun intihar ettiğini söyledi.

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        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Abdurrahman Behlül'ü tekrar çapraz sorguya aldı. Behlül sorgusunda, oğlunun şizofreni hastası olduğunu ve kendisine saldırdığını ve boğuşma olduğunu ve bu sırada tabancasının ateş aldığını söyledi.

        Abdurrahman Behlül, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #son dakika
        #Şanlıurfa
        #Abdurrahman Behlül
        #İbrahim Halil Behlül
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