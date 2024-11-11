İthal araç payı artmaya devam ediyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının Ocak-Ekim dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 10 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 1 milyon 122 bin 567 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 742 bin 303 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 162 bin 178 adedi buldu.

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Yılın ilk on aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 69 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 70, kamyon grubunda yüzde 72, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 63 seviyesinde gerçekleşti. REKLAM EKİMDE AYLIK BAZDA EN YÜKSEK İHRACAT Yılın ilk on aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında paralel seyretti ve 826 bin 259 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 1 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 11 bin 860 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk on aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korurken, ekim ayında gerçekleştirdiği 3,6 milyar dolar ihracat ile ay bazında en yüksek ihracat değerine ulaştı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 10 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 30,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Euro bazında ise ihracat yüzde 2 arttı ve 27,7 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 5 oranında artarken tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2 arttı.

REKLAM PAZAR 10 AYDA 1 MİLYONU YAKLAŞTI 2024’ün ilk 10 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2 geriledi ve 983 bin 968 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yılla paralel seyretti ve 750 bin 935 adedi yakaladı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 7, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 azaldı. 2024 yılı ocak-ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

İTHAL ARAÇ SATIŞLARI ARTIYOR OSD verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 71 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında toplam otomobil satışları paralel seviyede gerçekleşti. İthal otomobil satışları yüzde 4 artarken yerli otomobil satışları ise yüzde 9 oranında azaldı. Ocak-Ekim döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında da ithalatın payı yüzde 71 olarak gerçekleşti. Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 6 azalırken, yerli hafif ticari araç yüzde 44 azaldı. İthal hafif ticari araç satışları ise yüzde 28 oranında arttı.